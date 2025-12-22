Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ. У него 215 шайб с учетом плей-офф
Максим Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ.
Форвард «Молота» Максим Кицын забросил свою 215-ю шайбу в Olimpbet ВХЛ в игре против «Зауралья».
Он установил новый снайперский рекорд лиги. На счету Кицына 215 голов в 526 играх в ВХЛ с учетом плей-офф.
Список лучших снайперов в истории ВХЛ теперь выглядит следующим образом:
1. Максим Кицын – 215 шайб;
2. Даниил Ердаков – 214 шайб;
3. Олег Ломако – 212 шайб.
Источник: официальный сайт ВХЛ
