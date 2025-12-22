7

Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ. У него 215 шайб с учетом плей-офф

Максим Кицын установил новый снайперский рекорд ВХЛ.

Форвард «Молота» Максим Кицын забросил свою 215-ю шайбу в Olimpbet ВХЛ в игре против «Зауралья».

Он установил новый снайперский рекорд лиги. На счету Кицына 215 голов в 526 играх в ВХЛ с учетом плей-офф.

Список лучших снайперов в истории ВХЛ теперь выглядит следующим образом:

1. Максим Кицын – 215 шайб;

2. Даниил Ердаков –  214 шайб;

3. Олег Ломако – 212 шайб.

Источник: официальный сайт ВХЛ
