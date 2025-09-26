Жена Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне и выложила фото с флагом России

Жена Александра Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне.

Супруга капитана «Вашингтона » опубликовала в сториз соцсети фотографию с флагом России из штаб-квартиры Всемирного банка.

Офис расположен в центре столицы США, недалеко от Белого дома – резиденции главы государства.

Россия вступила в группу Всемирного банка в июне 1992 года.

Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной

