  Жена Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне и выложила фото с флагом России
Жена Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне и выложила фото с флагом России

Жена Александра Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне.

Супруга капитана «Вашингтона» опубликовала в сториз соцсети фотографию с флагом России из штаб-квартиры Всемирного банка.

Офис расположен в центре столицы США, недалеко от Белого дома – резиденции главы государства.

Россия вступила в группу Всемирного банка в июне 1992 года. 

Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной

Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac)

