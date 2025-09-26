Жена Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне и выложила фото с флагом России
Жена Александра Овечкина посетила штаб-квартиру Всемирного банка в Вашингтоне.
Супруга капитана «Вашингтона» опубликовала в сториз соцсети фотографию с флагом России из штаб-квартиры Всемирного банка.
Офис расположен в центре столицы США, недалеко от Белого дома – резиденции главы государства.
Россия вступила в группу Всемирного банка в июне 1992 года.
Фото: соцсеть Анастасии Овечкиной
Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ – рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Анастасии Овечкиной
