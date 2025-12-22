Роман Ротенберг высказался о поддержке со стороны болельщиков.

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг высказался о поддержке со стороны болельщиков.

– Даже во время турнира сборных болельщики в Новосибирске выходили с плакатами, чтобы вы возглавили «Сибирь». Как к этому относитесь?

– Самое сложное – это получить признание народа. Я очень благодарен каждому игроку, каждому болельщику, кто поддерживает меня и желает всего хорошего. Вы представить не можете, как это важно и приятно! От души благодарю каждого. И желаю всем удачи, успехов.

– Как важно для вас, когда команда играет именно в атаку? Не просто победа со счетом 1:0 по буллитам, когда ты 13 раз бросил по воротам – а вот 9:0, и нападение сверкает, и много голов?

– Это непростой вопрос. Я сам лично считаю, если честно – нам нужно работать так, чтобы и хоккеисты получали удовольствие от игры, развивались, и чтобы болельщики с радостью шли на арены, и чтобы спонсоры к нам тянулись, и были бы аншлаги на каждом матче, и мы могли бы рассчитывать на поддержку людей.

А как вы влюбите болельщиков в хоккей? Только если будете играть ярко. Но всегда есть люди, которые скажут: «Смотри на табло».

Я согласен с этим подходом. Но давайте делать так, чтобы мы и на табло смотрели, и чтобы у тебя было признание народа. Вот надо сочетать эти две вещи. Но это непростая история, – сказал Ротенберг.