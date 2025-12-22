Ротенберг о проекте «Красная Машина Двор»: «Хочется вернуться к тому, что было популярно в СССР. Все начинается во дворе. Можем найти там талантливых игроков, как делал Тарасов»

Роман Ротенберг рассказал о проекте «Красная Машина Двор».

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о проекте «Красная Машина Двор».

«Сейчас большое внимание уделяем массовости и доступности спорта. Например, мы создали проект «Красная Машина Двор». Детишки вышли на лед, поиграли, и там мы можем найти талантливых игроков, как в свое время делал Анатолий Тарасов , искавший таланты во дворе.

Хочется вернуться к истокам, к тому, что было популярно в Советском Союзе. Когда мы вернемся к массовому спорту, то сможем выигрывать на каждом соревновании, как сборная СССР.

Все начинается во дворе – это место, где дети могут совместить приятное с полезным: общение и хоккей. Но главное – это происходит в реальной жизни.

Мы не хотим, чтобы ребятишки постоянно находились в виртуальном мире. Искусственный интеллект, диджитал, конечно, интересно, но все должно быть в балансе», – сказал Ротенберг.