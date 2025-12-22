Вячеслав Быков: «СКА наконец-то почувствовал вкус к победе. Ларионов понял сильные места команды и научился их использовать. Он будет бороться за Кубок Гагарина»
Вячеслав Быков: СКА наконец-то почувствовал вкус к победе.
Бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков высказался о результатах клуба в сезоне-2025/26.
После 36 матчей СКА занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 43 очками.
«СКА наконец-то почувствовал вкус к победе. Лига от этого стала только интереснее.
Ларионов понял сильные места своей команды и научился их использовать. Он выведет команду в плей-офф и будет бороться за Кубок Гагарина.
У СКА будут такие же шансы на победу, как и у других участников»,- считает Быков.
