«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 голов и провел 1500 матчей в регулярках за клуб

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Александра Овечкина.

«Вашингтон » отпразднует достижения Александра Овечкина на специальной церемонии в честь капитана команды. Она состоится в ночь с 26 на 27 ноября перед матчем с «Виннипегом».

«Клуб проведет церемонию 26 ноября перед игрой с «Джетс», чтобы почтить достижения Овечкина, который стал первым хоккеистом в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 900 голов в регулярных чемпионатах, и восьмым игроком в истории лиги, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

Президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик присоединятся на льду к его жене Настасии, детям Сергею и Илье, а также маме Татьяне», – сообщил клуб.

