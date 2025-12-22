Михайлов об отстранении России: «Чем быстрее начнем играть, тем лучше для развития мирового хоккея. МОК и ИИХФ это понимают. Есть прибалтийские и скандинавские страны, но разум победит!»

Михайлов высказался о возможном допуске молодежной сборной РФ до турниров.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о возможном допуске молодежной сборной России до международных турниров.

Ранее МОК рекомендовал допускать российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта к турнирам с флагом, гимном и национальной символикой.

«Чем быстрее мы начнем играть, тем лучше для развития мирового хоккея. МОК это понимает, как и ИИХФ .

Думаю, они заинтересованы в участии наших спортсменов. Есть прибалтийские и скандинавские страны, но разум все равно победит!» – заявил Михайлов.