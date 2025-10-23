  • Спортс
  • «Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»
3

«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Овечкина: «Полный набор зубов не требуется»

«Вашингтон» показал держатель для зубной нити с лицом Александра Овечкина.

Держатели будут разыграны среди болельщиков во время домашней игры «Кэпиталс» с «Анахаймом» 6 января 2026 года.

«Полный набор зубов не требуется», – подписала фотографию пресс-служба клуба.

Фото: x.com/Capitals

Овечкин стал лицом серии кукурузных хлопьев, посвященной его рекорду по голам в НХЛ. Часть выручки от их реализации будет направлена на благотворительность

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Вашингтона»
