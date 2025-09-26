Михаил Пореченков о рекорде Овечкина: «Сделал большое дело в сложный момент для страны. Даже Гретцки сказал: «Я тоже русский!» Вот она, мягкая сила»

Михаил Пореченков оценил рекорд Александра Овечкина по голам в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола).

– Вы сыграли великого борца Ивана Поддубного. Оцените масштаб личности Овечкина – он такая же глыба?

– Овечкин представляет Россию и всегда говорит, что он – сын нашей великой страны. Это замечательно! И то, что Александр побил этот вечный рекорд Гретцки, как за океаном его называли, это тоже прекрасно. Он сделал большое дело в сложный момент для нашей страны.

Даже Гретцки сказал: «И я тоже русский!» А это же мощно! Вот она, мягкая сила. Вот тебе пожалуйста! Все вокруг этого события – русские. Овечкин всех объединил.

Надо и дальше бить все рекорды. Мы за Сашу горячо болеем! – сказал народный артист России Михаил Пореченков .

