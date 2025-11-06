Тони Хоук поздравил Александра Овечкина с 900-м голом в НХЛ.

40-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин забросил 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Сент‑Луиса» (6:1).

Бывший профессиональный скейтбордист Тони Хоук поздравил его с этим достижением. В 1999 году Хоук стал первым, кто выполнил трюк с вращением на 900 градусов.

«Хочу поздравить с рекордом по голам в НХЛ, ты побил рекорд Уэйна Гретцки. Знаю, что это случилось достаточно давно, но сейчас ты наконец достиг отметки в 900, и я об этом кое‑что знаю – дай пять!

Уверен, впереди у тебя еще много голов. Если ты достигнешь отметки в 1080 шайб, придется поговорить с Томом Шааром – он делал вращение на 1080 градусов на скейтборде.

Ну, а пока мы оба в клубе «900». Поздравляю, Ови!» – сказал Хоук.

«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина 26 ноября. Форвард забил 900 шайб и провел 1500 матчей в регулярках за клуб