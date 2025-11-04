  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о результативности Малкина: «Пока так прет, надо продолжать играть. Его и Овечкина хочется увидеть в КХЛ, но в Северной Америке на них тоже приходят люди»
0

Артюхин о результативности Малкина: «Пока так прет, надо продолжать играть. Его и Овечкина хочется увидеть в КХЛ, но в Северной Америке на них тоже приходят люди»

Евгений Артюхин оценил старт сезона в НХЛ у Евгения Малкина.

Бывший хоккеист клубов НХЛ Евгений Артюхин прокомментировал результативность Евгения Малкина в начале регулярного чемпионата НХЛ.

39-летний нападающий «Питтсбурга» набрал 19 (3+16) очков при полезности «плюс 5» за 14 матчей в текущем сезоне.

«Конечно, в таком возрасте уже приходится постоянно находить мотивацию, чтобы продолжать играть на таком уровне. Все зависит от здоровья, насколько оно позволяет.

Думаю, у каждого есть в голове мысли и предельная точка, от которой ты отталкиваешься, до какого возраста хочешь играть. Если пока так прет у ребят, то надо продолжать играть, зачем возвращаться? Но хоккей с каждым годом меняется, скорости растут, сложно сказать, что будет через год.

Все от них зависит, когда они хотят закончить. Ягр, например, все играет. Пытается, наверное, какой-то рекорд перебить, чтобы потом его пытались догнать. У каждого своя какая-то мотивация.

Наверняка, Женя с Сашей Овечкиным хотели бы закончить в родных клубах для себя на хорошей ноте. Главное – без травм! И хочется им пожелать здоровья. Конечно, нам хочется их увидеть в КХЛ, но на них там тоже люди приходят, смотрят, фанатеют от них.

Пусть продолжают как можно дольше играть на таком уровне, и продолжают радовать не только нас своей игрой, но и североамериканских болельщиков», – сказал Артюхин.

Малкин, Макдэвид и Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ – у всех по 16 передач

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
logoВашингтон
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
болельщики
logoЗдоровье
logoЕвгений Артюхин
logoАлександр Овечкин
logoПиттсбург
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Малкин стал 2-м в истории НХЛ по очкам за первые 12 матчей сезона для игроков в 39+ лет – 17 баллов. Рекорд у Горди Хоу – 20 очков в 40 лет
31 октября, 08:37
Фетисов о поколении Овечкина, Малкина, Кучерова: «Отстранение России не будет критично для их наследия. Для игроков НХЛ Олимпиада и ЧМ всегда были дополнением»
30 октября, 17:27
Депутат Журова: «Малкин и Овечкин не замечены в скандалах, как бывает с нашими футболистами и хоккеистами. Спорт, здоровье и семья для них важнее гулянок»
29 октября, 11:29
Главные новости
Буцаев о возможной отставке из «Сибири»: «Не реагирую на сплетни и слухи – у меня к этому иммунитет. От менеджмента идет полная поддержка»
2 минуты назад
КХЛ. СКА против «Динамо» Москва, «Спартак» в гостях у «Сочи», «Сибирь» проиграла «Торпедо»
15 минут назадLive
«Самонов дворовых ошибок не допускает, ЦСКА теперь будет полегче». Давыдов о переходе голкипера из «Салавата»
30 минут назад
Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»
45 минут назад
«Сибирь» проиграла 8-й матч подряд – 3:4 по буллитам с «Торпедо». У новосибирцев 1 победа за 22 игры сезона в основное время
56 минут назад
Бабаев о претензиях Разина к форме Кузнецова: «Женя был одним из самых быстрых в последней игре, я видел. Обижаться неправильно, нужно принять условия и работать»
сегодня, 12:40
Шесть игроков детской хоккейной команды пострадали в ДТП в Ростовской области. Погибли два человека из другой машины
сегодня, 12:22
Роман Ротенберг: «Россия U18 могла бы завоевать золото на ЮЧМ. Это самая сильная сборная за последнее время»
сегодня, 11:56
Самонов – болельщикам «Салавата»: «Зеленый однажды, зеленый навсегда. Продолжайте идти вперед и поддерживать команду, спасибо за все»
сегодня, 11:29
НХЛ. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Каролина» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Колорадо», «Миннесота» примет «Нэшвилл»
сегодня, 11:07
Ко всем новостям
Последние новости
Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»
18 минут назад
Жаровский о звании новичка месяца в КХЛ: «Спасибо Козлову, что дает играть и доверяет большинство. Слышал сравнения с Демидовым, может, мы и похожи»
сегодня, 13:10
Марек о Стэмкосе: «Могу представить обмен в «Ванкувер» или «Монреаль», который потерял Лайне»
сегодня, 12:10
«Лос-Анджелес» ищет вингера в топ-6 и может обменять Мура. У форварда 3+1 за 12 матчей в этом сезоне (The Fourth Period)
сегодня, 11:43
Давыдов о Костине: «Очередное усиление «Авангарда». Их североамериканским тренерам создают все условия, но результат пока средний»
сегодня, 11:17
Защитник «Барыса» Уозерспун выбыл на долгий срок. Ему прооперируют коленный сустав
сегодня, 10:32
Михайлов о Самонове в ЦСКА: «Тренеры не удовлетворены игрой вратарей, поэтому решили его подписать»
сегодня, 10:03
Хинтц пропустит 5-й матч «Далласа» подряд из-за травмы. Дюшен также не сыграет с «Эдмонтоном»
сегодня, 09:52
Давыдов о «Сибири»: «Увольнение Епанчинцева – ошибка. Теряем клуб, они выглядят беспросветно – даже «Салават» идет лучше»
сегодня, 09:23
Ремпал о возвращении в «Салават»: «Звонок Козлова стал ключевым. Болельщики приехали встречать меня ночью в аэропорту – это невероятно»
сегодня, 08:58