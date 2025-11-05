«Питтсбург» вызвал Мурашова в НХЛ. У 21-летнего вратаря 93,1% сэйвов за 7 матчей в сезоне АХЛ
«Питтсбург» вызвал Сергея Мурашова в НХЛ.
21-летний голкипер системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов получил вызов в НХЛ. Он заменит в заявке Тристана Джерри, отправленного в список травмированных.
В текущем сезоне Мурашов выступал в АХЛ и стал лучшим вратарем октября. На его счету 7 матчей и 5 побед за «Уилкс-Бэрри» при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,73.
Экс-вратарь «Локомотива» проводит второй сезон в Северной Америке.
