«Питтсбург» вызвал Мурашова в НХЛ. У 21-летнего вратаря 93,1% сэйвов за 7 матчей в сезоне АХЛ

3

«Питтсбург» вызвал Сергея Мурашова в НХЛ.

21-летний голкипер системы «Питтсбурга» Сергей Мурашов получил вызов в НХЛ. Он заменит в заявке Тристана Джерри, отправленного в список травмированных.

В текущем сезоне Мурашов выступал в АХЛ и стал лучшим вратарем октября. На его счету 7 матчей и 5 побед за «Уилкс-Бэрри» при 93,1% сэйвов и коэффициенте надежности 1,73.

Экс-вратарь «Локомотива» проводит второй сезон в Северной Америке.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Питтсбурга»
