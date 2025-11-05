Магранов о Самсонове в «Сочи»: «Мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. В зависимости от того, как он проявит себя сейчас, к нему возникнет интерес команд, которые думают о плей-офф»

Виталий Магранов считает, что Самсонов поменяет команду ближе к дедлайну.

Комментатор Виталий Магранов оценил переход голкипера Ильи Самсонова в «Сочи».

С 2018 года вратарь выступал в Северной Америке.

«История Самсонова не совсем про усиление «Сочи». Сейчас, конечно, он в моменте может помочь команде, но ему тоже нужно набирать физическую форму. Неслучайно он в первой игре был заменен именно из-за своих кондиций, а не из-за уровня игры. Но со временем это придет, а дальше вопрос, какие оптимальные результаты будет показывать Самсонов. В моменте он может стать большим усилением для «Сочи».

Но мне видится, что ближе к дедлайну Илья поменяет команду. И опять же в зависимости от того, как он проявит себя сейчас в «Сочи», к нему возникнет интерес команд, которые будут думать о плей-офф. Вот тогда уже будет повод говорить, станет ли он усилением перед кубковыми матчами.

И могу предположить, что это будет обмен на денежную компенсацию, прежде всего, и, может быть, какие-то игроки в довесок тоже появятся», – сказал Магранов.

