Самсонов о «Вегасе»: «Тренер мне не доверял. Сложно показать, на что способен, играя раз в две недели – я не привык к такому»

Илья Самсонов заявил, что в «Вегасе» ему не доверял тренер.

Голкипер «Сочи » Илья Самсонов оценил прошлый сезон, в котором он выступал за «Вегас ».

Вратарь принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата и одержал 16 побед, отражая 89,1% бросков при коэффициенте надежности 2,82. В плей-офф он не играл.

«Не знаю, что пошло не так. Когда тренер (Брюс Кэссиди – Спортс’‘) тебе не доверяет… Бывали и хорошие периоды, но играя раз в две недели, сложно показать, на что способен. Я к такому не привык», – заявил Самсонов .

