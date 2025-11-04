«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе
У «Сочи» 10 поражений в 11 последних играх КХЛ.
Команда под руководством тренера Дмитрия Михайлова уступила «Спартаку» (0:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Илья Самсонов отразил 32 из 33 бросков.
На данный момент «Сочи» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 13 очками после 20 матчей.
Напомним, 1 ноября 75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи» и стал тренером-консультантом клуба. Главным тренером южан был назначен Дмитрий Михайлов.
Для «Спартака» победа стала 3-й в 4 последних играх. Вратарь Артем Загидулин отбил все 29 бросков по своим воротам.
Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 27 баллами в 22 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
