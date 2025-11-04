2

«Сочи» проиграл 10 из 11 последних матчей и идет 11-м на Западе

У «Сочи» 10 поражений в 11 последних играх КХЛ.

«Сочи» потерпел 10-е поражение в 11 последних матчах.

Команда под руководством тренера Дмитрия Михайлова уступила «Спартаку» (0:1 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Илья Самсонов отразил 32 из 33 бросков.

На данный момент «Сочи» занимает 11-е место в таблице Западной конференции с 13 очками после 20 матчей.

Напомним, 1 ноября 75-летний Владимир Крикунов покинул пост главного тренера «Сочи» и стал тренером-консультантом клуба. Главным тренером южан был назначен Дмитрий Михайлов.

Для «Спартака» победа стала 3-й в 4 последних играх. Вратарь Артем Загидулин отбил все 29 бросков по своим воротам.

Команда тренера Алексея Жамнова идет 6-й на Западе с 27 баллами в 22 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoСочи
logoСпартак
logoКХЛ
logoАлексей Жамнов
logoИлья Самсонов
logoАртем Загидулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
сегодня, 15:33
Самсонов о «Вегасе»: «Тренер мне не доверял. Сложно показать, на что способен, играя раз в две недели – я не привык к такому»
сегодня, 09:37
Самсонов о контракте на 2 года с «Сочи»: «Могу рассмотреть предложения из НХЛ в межсезонье. Хочу показать, насколько хорошо могу играть»
сегодня, 08:13
Главные новости
Кудашов о 2:1: «СКА улучшает игру с каждым матчем, играет более организованно. Рады победе «Динамо». Были и хорошие моменты, и те, которые нужно улучшать»
2 минуты назад
Романов травмировался после толчка от Адамчука на борт. Ларионов заявил, что форвард СКА выбыл на 2 месяца: «Когда не видишь справедливого решения судей... Мне трудно это понять»
15 минут назадВидео
НХЛ. «Монреаль» сыграет с «Филадельфией», «Каролина» – с «Рейнджерс», «Тампа» против «Колорадо», «Миннесота» примет «Нэшвилл»
31 минуту назад
СКА проиграл 5 из 7 последних матчей и идет 9-м на Западе. «Динамо» одержало 5-ю победу подряд
46 минут назад
КХЛ. СКА уступил «Динамо» Москва, «Спартак» победил «Сочи», «Сибирь» проиграла «Торпедо»
сегодня, 16:25
Дэйли о матче между НХЛ и КХЛ: «Не ведем переговоров. На данный момент обсуждений нет»
сегодня, 16:24
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
сегодня, 15:33
Буцаев на вопрос об атмосфере в «Сибири»: У вас не получится выбить почву из-под ног. Она рабочая. Поражения не придают позитива, но все понимают, что делать, чтобы выбираться»
сегодня, 15:12
Агент Кузнецова: «Придумали, что за Евгением тянется какой-то шлейф. Сейчас к нему невозможно докопаться – он идеально ведет себя и работает»
сегодня, 14:42
Буцаев о возможной отставке из «Сибири»: «Не реагирую на сплетни и слухи – у меня к этому иммунитет. От менеджмента идет полная поддержка»
сегодня, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Буцаев: «Хотели, чтобы Доминге остался в «Сибири». Побед не было, но мы были довольны его отношением»
сегодня, 16:09
Магранов о Костине в «Авангарде»: «Клим – игрок, знакомый с командой и требованиями, которые могут быть у североамериканских тренеров. Логичное подписание»
сегодня, 15:56
Броссо о приезде Ремпала: «Круто, что полный аэропорт болельщиков пришел встречать Шелдона. Это говорит о любви и страсти к хоккею в Уфе»
сегодня, 15:47
Исаков о 4:3: «Костин хотел сыграть с «Сибирью», в аэропорту его встречали люди с плакатами. Довольны, что «Торпедо» заработало 2 очка в сложном матче»
сегодня, 14:56
Алтыбармакян о дисквалификации на 5 игр за бросок шайбы в судью: «Хотел откинуть ее в сторону, без злого умысла. Было неприятно, я сделал выводы»
сегодня, 14:28
Холодилин об идее Суперкубка между КХЛ и НХЛ: «Болельщикам было бы интересно. Для игроков – сложнее, уровень отличается»
сегодня, 13:58
Жаровский о звании новичка месяца в КХЛ: «Спасибо Козлову, что дает играть и доверяет большинство. Слышал сравнения с Демидовым, может, мы и похожи»
сегодня, 13:10
Артюхин о результативности Малкина: «Пока так прет, надо продолжать играть. Его и Овечкина хочется увидеть в КХЛ, но в Северной Америке на них тоже приходят люди»
сегодня, 12:51
Марек о Стэмкосе: «Могу представить обмен в «Ванкувер» или «Монреаль», который потерял Лайне»
сегодня, 12:10
«Лос-Анджелес» ищет вингера в топ-6 и может обменять Мура. У форварда 3+1 за 12 матчей в этом сезоне (The Fourth Period)
сегодня, 11:43