ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»

ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства.

ФХР и клубы Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовали поздравления с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.

ЦСКА, «Авангард », «Ак Барс », СКА, «Металлург » и другие команды поздравили россиян с праздником.

«Сегодня в России празднуется День народного единства. Этот праздник напоминает нам о силе сплоченности, взаимной поддержки и единстве нашей великой страны.

Для хоккейного клуба ЦСКА единство – это не просто слово, а основа нашей команды, которая ведет к победам на льду. В этот день мы желаем всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения для новых свершений!» – говорится в сообщении ЦСКА.

«С Днем народного единства. Поздравляем всех с государственным праздником! Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции. Пусть единство и взаимопонимание всегда остаются основой наших побед – на льду и в жизни!» – сообщается в телеграм-канале ФХР.

«Самое важное – это то, что нас объединяет. Хоккей точно входит в этот список. С праздником, #ЛучшиеБолельщики», – говорится в посте «Авангарда».

