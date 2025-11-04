ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
ФХР и клубы Фонбет Чемпионата КХЛ опубликовали поздравления с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября.
ЦСКА, «Авангард», «Ак Барс», СКА, «Металлург» и другие команды поздравили россиян с праздником.
«Сегодня в России празднуется День народного единства. Этот праздник напоминает нам о силе сплоченности, взаимной поддержки и единстве нашей великой страны.
Для хоккейного клуба ЦСКА единство – это не просто слово, а основа нашей команды, которая ведет к победам на льду. В этот день мы желаем всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и вдохновения для новых свершений!» – говорится в сообщении ЦСКА.
«С Днем народного единства. Поздравляем всех с государственным праздником! Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции. Пусть единство и взаимопонимание всегда остаются основой наших побед – на льду и в жизни!» – сообщается в телеграм-канале ФХР.
«Самое важное – это то, что нас объединяет. Хоккей точно входит в этот список. С праздником, #ЛучшиеБолельщики», – говорится в посте «Авангарда».
Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Праздник напоминает о сплоченности и любви к стране. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и взаимопонимание»