  • Роман Ротенберг: «Россия U18 могла бы завоевать золото на ЮЧМ. Это самая сильная сборная за последнее время»
14

Роман Ротенберг: «Россия U18 могла бы завоевать золото на ЮЧМ. Это самая сильная сборная за последнее время»

Роман Ротенберг: юниорская сборная России могла бы взять золото на ЮЧМ.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что юниорская сборная России по хоккею могла бы завоевать золото чемпионата мира.

Национальные команды России отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

«Наша сборная U18, наверное, самая сильная сборная за последнее время. Уверен, если мы бы играли на чемпионате мира, эта команда смогла бы завоевать золото. Но так как они не играют, мы сейчас их развиваем, даем самое лучшее, чтобы они развивались.

Много общаемся с игроками, даем обратную связь. Даже сейчас видно, с каким настроением ребята работают, получают удовольствие и развиваются», – сказал Ротенберг.

Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Праздник напоминает о сплоченности и любви к стране. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и взаимопонимание»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
