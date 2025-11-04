Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»

Роман Ротенберг об Олимпиаде: будем следить, тренеры обязаны развиваться.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что в Федерации хоккея России (ФХР) планируют следить за олимпийским турниром в Италии. Россия не допущена до международных соревнований с 2022 года.

«Тренеры, менеджеры всегда обязаны смотреть матчи, изучать инновации, развиваться. Мы собирали [тренировочные] упражнения со всего мира.

По возможности будем следить за Олимпиадой в рамках образовательного процесса», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Нет времени скучать по КХЛ, я вот каждый день работаю. Сейчас мои мысли только о сборной России, это приоритет для меня»