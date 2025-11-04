  • Спортс
  Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Праздник напоминает о сплоченности и любви к стране. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и взаимопонимание»
Ротенберг поздравил с Днем народного единства: «Праздник напоминает о сплоченности и любви к стране. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне и взаимопонимание»

Роман Ротенберг поздравил с Днем народного единства.

Главный тренер сборной «Россия 25» и вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал в соцсетях поздравление с Днем народного единства. Ежегодный праздник отмечается в России 4 ноября.

«Поздравляю с Днем народного единства.

Это праздник, который напоминает нам о главных ценностях: сплоченности, взаимной поддержке и любви к своей стране.

Настоящая сила – в единстве. Когда люди идут вместе, поддерживают друг друга и работают ради общей цели – тогда невозможное становится возможным. Так же и в спорте: побеждает только команда, где каждый выкладывается до конца.

Хоккей это показывает лучше всего: только когда игроки, тренеры, болельщики и все, кто любит игру, объединены одной целью, мы развиваем наш любимый вид спорта и достигаем новых побед.

С праздником! Пусть всегда будет взаимопонимание, уважение и уверенность в завтрашнем дне», – написал Ротенберг.

Ротенберг об Олимпиаде-2026: «Будем следить. Тренеры и менеджеры обязаны смотреть матчи, изучать инновации и развиваться»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
