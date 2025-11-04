  • Спортс
  • Алтыбармакян о дисквалификации на 5 игр за бросок шайбы в судью: «Хотел откинуть ее в сторону, без злого умысла. Было неприятно, я сделал выводы»
Алтыбармакян о дисквалификации на 5 игр за бросок шайбы в судью: «Хотел откинуть ее в сторону, без злого умысла. Было неприятно, я сделал выводы»

Андрей Алтыбармакян оценил свою дисквалификацию за бросок шайбы в судью.

Нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян прокомментировал отстранение на 5 матчей за бросок шайбы в судью.

Инцидент произошел за две минуты до окончания третьего периода матча против СКА (1:6), когда арбитр зафиксировал нарушение правил у форварда.

– В сентябрьском матче против СКА вы бросили шайбу в направлении арбитра, за что получили суммарно 5 матчей дисквалификации и денежный штраф. Что случилось в тот момент – не совладали с эмоциями?

– Да, это, конечно, был не самый приятный момент. Я уже разговаривал с тем арбитром, в которого, как посчитали, полетела шайба. На деле он просто не видел момент, и с одной камеры все выглядело так, будто я намеренно бросил в него шайбу. Но те, кто меня знает, понимают – я эмоциональный игрок, всегда выхожу на лед с эмоциями, потому что без них в хоккее, на мой взгляд, невозможно.

Да, в тот момент мы играли против СКА в моем родном городе, счет был неприятный, все шло наперекосяк. Конечно, не стоило кидать шайбу, но я просто хотел откинуть ее в сторону, без какого-то злого умысла. В итоге мой случай показал всем в начале сезона, что нельзя оказывать давление на судей – и, наверное, в этом тоже есть своя польза.

Я понес наказание, принял его с поднятой головой, поговорил с арбитром, и для себя сделал выводы. Надеюсь, это останется лишь уроком и все будет двигаться дальше.

– Считаете ли вы наказание справедливым?

– Можно многое сказать о том, справедливо это или нет, но оспаривать решение, насколько я понимаю, все равно невозможно. С моей стороны ситуация видится одним образом, с их – другим, но решение уже принято.

Конечно, для меня это было очень неприятно, даже болезненно. Но жизнь на этом не заканчивается – нужно двигаться дальше. Надеюсь, подобных случаев больше не повторится, – сказал Алтыбармакян.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт агентства Winners
logoАндрей Алтыбармакян
logoКХЛ
logoЛада
дисквалификации
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
