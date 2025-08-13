Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
Сергей Гомоляко сказал, что не запрещает Андрею Алтыбармакяну быть видеоблогером.
– Алтыбармакяну можно будет снимать влоги?
– Можно, запретов на это нет. От спортивного директора его точно не будет. Он сейчас стал старше, хитрее. Пусть снимает это там, где можно, а не перед теми людьми, которым это не нравится.
Это нужно. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому, – сказал Гомоляко, занимающий должность спортивного директора «Лады».
Алтыбармакян о медийности: «Стараюсь радовать подписчиков в запрещенной соцсети. Заводить телеграм-канал пока не готов. Есть жажда до побед, все туда стараюсь отдавать»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости