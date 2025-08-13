Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»

Сергей Гомоляко сказал, что не запрещает Андрею Алтыбармакяну быть видеоблогером.

– Алтыбармакяну можно будет снимать влоги?

– Можно, запретов на это нет. От спортивного директора его точно не будет. Он сейчас стал старше, хитрее. Пусть снимает это там, где можно, а не перед теми людьми, которым это не нравится.

Это нужно. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому, – сказал Гомоляко , занимающий должность спортивного директора «Лады».

