  • Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»
Гомоляко об Алтыбармакяне как видеоблогере: «Запретов нет. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому»

Сергей Гомоляко сказал, что не запрещает Андрею Алтыбармакяну быть видеоблогером.

– Алтыбармакяну можно будет снимать влоги?

– Можно, запретов на это нет. От спортивного директора его точно не будет. Он сейчас стал старше, хитрее. Пусть снимает это там, где можно, а не перед теми людьми, которым это не нравится.

Это нужно. Сейчас такая жизнь – все все снимают, показывают. Главное, чтобы это было не во вред ему самому, – сказал Гомоляко, занимающий должность спортивного директора «Лады». 

Алтыбармакян о медийности: «Стараюсь радовать подписчиков в запрещенной соцсети. Заводить телеграм-канал пока не готов. Есть жажда до побед, все туда стараюсь отдавать»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
