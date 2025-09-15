КХЛ дисквалифицировала Алтыбармакяна на 5 матчей. Форвард «Лады» бросил шайбу в судью и получил два дисциплинарных штрафа за игру

КХЛ дисквалифицировала Андрея Алтыбармакяна из «Лады» на 5 матчей.

За две минуты до окончания третьего периода матча против СКА (1:6) Алтыбармакян бросил шайбу в направлении судьи, когда тот зафиксировал нарушение правил у форварда.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Лады » Андрея Алтыбармакяна по п.1.28. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (бросок снаряжения или другого предмета в направлении судьи), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с пунктом 4.2 Дисциплинарного регламента КХЛ, хоккеист, наказанный вторым и каждым последующим дисциплинарным до конца матча штрафом (20 минут) в одной игре, получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф. Таким образом, дисквалификация Алтыбармакяна составит пять матчей.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 2 игры и не набрал очков при полезности «плюс 1».