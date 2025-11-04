Буцаев о возможной отставке из «Сибири»: «Не реагирую на сплетни и слухи – у меня к этому иммунитет. От менеджмента идет полная поддержка»
Вячеслав Буцаев о возможной отставке из «Сибири»: у меня иммунитет к сплетням.
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев оценил вероятность своей отставки.
Сегодня новосибирцы проиграли восьмой матч подряд в FONBET КХЛ (3:4 по буллитам с «Торпедо»). Команда идет на десятом месте в Восточной конференции.
– Чувствуете, что находитесь на грани увольнения?
– У меня к этому сложился хороший иммунитет. Я не реагирую на сплетни и слухи. У меня есть конкретный рабочий день, в котором я должен сделать команду лучше.
От менеджмента идет полная поддержка, – заявил Буцаев.
