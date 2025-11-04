Давыдов о «Сибири»: «Увольнение Епанчинцева – ошибка. Теряем клуб, они выглядят беспросветно – даже «Салават» идет лучше»

Виталий Давыдов: мы теряем «Сибирь».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением об игре «Сибири» в текущем FONBET чемпионате КХЛ .

Новосибирский клуб занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 16 очков за 21 матч.

– Мы теряем «Сибирь». У новосибирского клуба уже семь поражений подряд, даже «Салават », в котором за последние месяцы всех распродали, идет лучше.

Хорошо знаю Новосибирск, это один из самых хоккейных городов страны, если не самый хоккейный. Но если соседний Омск держит марку и все время кем-то усиливается, то Новосибирск только огорчает – и результатами, и селекцией.

– В чем причина?

– Главная ошибка – увольнение тренера Епанчинцева . При нем было понятно, в какой хоккей «Сибирь» хочет играть, в каких-то матчах появлялся рисунок.

Видимо, ошиблись там и с вратарем – канадский голкипер «Сибири » тоже напоминает Миску, а также соотечественника из ЦСКА. Целый отряд вот таких сомнительных вратарей-легионеров уже набирается.

Сейчас «Сибирь» выглядит совсем беспросветно. А ведь хоккей в Новосибирске – больше чем просто спорт. Так что руководству региона нужно задуматься, – сказал Давыдов.

«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»