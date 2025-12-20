Маккиннон вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ единолично – 59 очков в 34 играх против 58 в 35 у Макдэвида

Нэтан Маккиннон вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ единолично.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом » (3:2).

На счету 30-летнего канадца стало 59 (28+31) очков в 34 играх. Он вновь единолично возглавил гонку бомбардиров лиги , обогнав Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» с 58 (21+37) очками в 35 матчах.

Замыкает топ-3 форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини с 53 (18+35) очками в 35 играх.