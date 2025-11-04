«Сибирь» проиграла 8-й матч подряд – 3:4 по буллитам с «Торпедо». У новосибирцев 1 победа за 22 игры сезона в основное время
«Сибирь» проиграла 8-й матч подряд в КХЛ.
Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Торпедо» проходил в Новосибирске и завершился победой гостей по буллитам (4:3). Две шайбы и решающий буллит на счету Егора Соколова.
«Сибирь» проиграла восьмой матч подряд и занимает десятое место на Востоке. У новосибирцев 1 победа в 22 матчах сезона в основное время. Еще шесть раз команда выигрывала по буллитам.
«Торпедо» укрепилось на второй строчке турнирной таблицы в Западной конференции, набрав 32 очка в 25 матчах.
8 ноября новосибирцы в гостях сыграют с ЦСКА, «Торпедо» 6 ноября также проведет матч против армейцев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости