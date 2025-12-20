«Ростов» получил 150 млн рублей из бюджета области в 2025 году: «Размер субсидии напрямую зависит от положения клубов в таблице»

«Ростов» получил 750 млн рублей из бюджета в период с 2014 по 2014 год.

В Министерстве спорта Ростовской области рассказали о финансировании «Ростова ».

Ранее появилась информация , что клуб ВХЛ снялся с чемпионата из-за проблем с финансированием. Лига заявила , что команда «не предоставляла уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников».

«В целях развития игровых видов спорта хоккейному клубу «Ростов» в 2025 году из областного бюджета было выделено 150 млн рублей.

А за период с 2014 по 2024 год клубу было направлено около 750 млн рублей. Размер субсидии напрямую зависит от положения спортивных клубов в турнирной таблице.

Кроме того, хоккейный клуб «Ростов» получил возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей», – сообщили в Министерстве спорта Ростовской области.