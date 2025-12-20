«Трактор» и Крощинский расторгли контракт со согласию сторон. Защитник сыграл 24 матча в сезоне

Федор Крощинский покинул «Трактор».

«Трактор » сообщил о расторжении контракта с 23-летним защитником Федором Крощинским по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне хоккеист провел 24 матча за челябинскую команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 11:42.