«Трактор» и Крощинский расторгли контракт со согласию сторон. Защитник сыграл 24 матча в сезоне
Федор Крощинский покинул «Трактор».
«Трактор» сообщил о расторжении контракта с 23-летним защитником Федором Крощинским по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне хоккеист провел 24 матча за челябинскую команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 1». Среднее игровое время – 11:42.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Трактора»
