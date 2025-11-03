Генменеджер «Сибири»: «Не думаю, что мы увидим Доминге в КХЛ в этом сезоне. Его возвращение в случае решения семейных вопросов маловероятно»
Виктор Меркулов: Не думаю, что мы увидим Доминге в КХЛ в этом сезоне.
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал расставание с вратарем Луи Доминге по семейным обстоятельствам.
– Луи сейчас нужно быть дома вместе с семьей.
Его возвращение в случае решения семейных вопросов маловероятно. Не думаю, что в нынешнем сезоне мы его увидим в КХЛ.
– У вас освобождается легионерская позиция. Клуб будет рассматривать возможность приглашения легионера, чтобы усилить команду?
– Вопрос так не стоит, что мы ищем именно легионера. Рассматриваем различные варианты усиления, – сказал Виктор Меркулов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
