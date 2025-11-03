«Сибирь» вела переговоры с Самоновым до его обмена в ЦСКА из «Салавата»: «Выбор пал не в нашу пользу»

«Сибирь» вела переговоры с Александром Самоновым до его обмена в ЦСКА.

Генменеджер «Сибири » Виктор Меркулов рассказал, что клуб вел переговоры с вратарем Александром Самоновым и «Салаватом Юлаевым ». В итоге уфимский клуб обменял Самонова в ЦСКА на денежную компенсацию.

– До обмена вратаря Александра Самонова из «Салавата Юлаева» в ЦСКА появилась информация, что «Сибирь» тоже была заинтересована в его услугах. Так ли это?

– Да, это соответствует действительности. Переговоры мы вели.

– Не смогли договориться?

– Ситуация так сложилась, что выбор пал не в нашу пользу, – сказал Виктор Меркулов.