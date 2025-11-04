Ротенберг о развитии детского хоккея: «Мы построили катки из внебюджетных источников, собираем инвесторов. Рассчитываем на поддержку, это очень важно»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что детско-юношеский хоккей в России нуждается в поддержке.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк подписал коллективное письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. В нем обращают внимание на риски сокращения инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт из-за законопроекта Минфина, который изменяет систему налогообложения для букмекеров.
«Мы очень рады поддержке, нашим партнерам, это очень важно – поддерживать развитие нашего хоккея, начиная с детско-юношеских школ и заканчивая сборными командами, строить инфраструктуру.
Мы уже построили катки в формате государственно-частного партнерства из внебюджетных источников, собираем инвесторов.
Мы очень рады, что у нас есть партнеры, с помощью которых можем развивать наш хоккей. Мы рассчитываем на поддержку, поскольку это очень важно для нашего хоккея», – сказал Ротенберг.
