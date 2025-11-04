Малкин, Макдэвид и Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ – у всех по 16 передач

Евгений Малкин, Коннор Макдэвид и Ник Сузуки делят лидерство в гонке ассистентов.

Форварды Евгений Малкин («Питтсбург »), Коннор Макдэвид («Эдмонтон ») и Ник Сузуки («Монреаль») делят лидерство в гонке ассистентов НХЛ .

39-летний форвард «Пингвинс» сегодня сделал результативную передачу в матче с «Торонто» (3:4), 28-летний капитан «Ойлерс» набрал 0+2 в игре с «Сент-Луисом» (2:3).

У обоих нападающих стало по 19 (3+16) очков в 14 играх. Они догнали 26-летнего капитана «Монреаля» Ника Сузуки (2+16 в 12 играх) в гонке ассистентов лиги.