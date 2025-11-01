Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева с днем рождения – функционеру исполнилось 42 года.
«Умар Назарович – человек, который объединяет спорт, бизнес и общественные инициативы. Его энергия, целеустремленность и внимание к развитию профессионального, массового, детско-юношеского и адаптивного спорта приносят реальные результаты и вдохновляют многих.
Под его руководством бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень – растет интерес к турнирам, развивается инфраструктура и открываются новые возможности для молодых спортсменов. Деятельность Умара Назаровича по развитию спорта – пример для всех нас.
Вместе мы реализуем масштабные проекты, направленные на развитие программы детско-юношеского хоккея «Красная Машина», поддержку молодежной и юниорских сборных России, сборной «Россия 25» и проведение Кубка Первого канала, на котором в этом году мы разыграем автомобиль среди болельщиков.
Поддержка массового и детско-юношеского спорта – важнейшее направление государственной политики. Именно эта работа формирует основу для будущих побед и воспитания новых поколений спортсменов.
Впереди большие цели, новые идеи и проекты, которые сделают российский спорт еще ближе к людям. С днем рождения», – написал Роман Ротенберг.