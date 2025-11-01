Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с 10-летием: «Спасибо за поддержку сборной России и освещение хоккея. Низкий поклон телезрителям, что вы всегда поддерживаете спорт и хоккей»
Роман Ротенберг: Спасибо «Матч ТВ» за освещение хоккея.
Первый вице-президент ФХР и член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг поздравил «Матч ТВ» с днем рождения.
Федеральному спортивному каналу 1 ноября исполнилось 10 лет.
«Всем, кто смотрит «Матч ТВ», огромная благодарность.
Канал поздравляю с днем рождения, спасибо вам за поддержку сборной России и что вы освещаете хоккей. Здоровья и удачи.
А телезрителям низкий поклон, что вы всегда поддерживаете спорт и хоккей в частности. С днем рождения, ура!» – сказал Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
