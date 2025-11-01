  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
2

8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги

В КХЛ рекордная посещаемость за 2 стартовых месяца регулярного сезона.

Как сообщает пресс-служба лиги, средняя посещаемость матчей FONBET КХЛ за 2 стартовых месяца регулярного сезона составила 8 137 зрителей. Это рекордный показатель. 

Кроме того, заполняемость арен составила 80%, что также является лучшим результатом в истории лиги за 2 первых месяца. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
рекорды
болельщики
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoБарыс
logoСпартак
logoТорпедо
logoМеталлург Мг
logoАвангард
logoСибирь
logoАк Барс
logoАвтомобилист
logoЛокомотив
logoСочи
logoДинамо Минск
logoСКА
logoСеверсталь
logoАмур
logoДинамо Москва
logoЦСКА
logoНефтехимик
logoТрактор
logoШанхай Дрэгонс
logoЛада
logoАдмирал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Ротенберг: «Новосибирск точно лучше Лондона и Парижа, один из лучших городов в мире. Там чувствуется его история, а еще Российской империи и СССР»
вчера, 12:33
Лажуа о КХЛ: «В России здорово болеют хоккеем, практически везде полные трибуны. В этом отличие от Северной Америки, где не все матчи собирают аншлаги»
30 октября, 16:24
У «Ак Барса» новый клубный рекорд по числу выигранных матчей подряд в регулярке КХЛ – 11
29 октября, 19:20
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва обыграло ЦСКА, «Авангард» одолел «Нефтехимик», «Ак Барс» уступил «Ладе», «Шанхай» победил «Северсталь»
13 минут назад
«Лада» прервала рекордную серию «Ак Барса» из 11 побед подряд, выиграв в овертайме – 4:3. Команда Гатиятулина поднялась на 1-е место на Востоке
14 минут назад
«Шанхай» прервал серию из 5 поражений, победив «Северсталь» – 6:3. Команда Козырева проиграла дважды после 8 побед подряд и идет 2-й на Западе
34 минуты назад
НХЛ. «Бостон» принимает «Каролину», «Питтсбург» в гостях у «Виннипега», «Флорида» против «Далласа», «Вашингтон» сыграет с «Баффало»
сегодня, 17:15Live
Кудашов проводит 315-й матч во главе «Динамо», он обошел Юрзинова и Билялетдинова. У Крикунова – 413, рекорд у Чернышева – 838
сегодня, 17:49
Ги Буше про 10 удалений у «Авангарда» против «Нефтехимика»: «Ребята сражались с несправедливыми обстоятельствами. Мы спокойны, отпускаем то, что нам неподвластно»
сегодня, 17:15
«Сочи» сохранил зарплату Крикунову после перевода на должность тренера-консультанта («СЭ»)
сегодня, 16:25
«Авангард» выиграл 5 из 10 последних матчей. У команды Ги Буше было 8 удалений подряд в игре с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:46
Самсонов может расторгнуть контракт с «Сочи», если получит предложение из НХЛ. Вратарь проведет текущий сезон в КХЛ
сегодня, 15:24
Ротенберг поздравил Кремлева с 42-летием: «При нем бокс в России и на международной арене вышел на новый уровень. Вместе мы развиваем программу «Красная Машина»
сегодня, 15:10
Ко всем новостям
Последние новости
«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
48 минут назад
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
57 минут назад
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
сегодня, 17:29
Вайсфельд о победах «Ак Барса»: «Команда сильная, вышла на свой уровень. Странно, что раньше проигрывали. Хмелевски много очков приносит»
сегодня, 16:50
Гришин про 10 удалений у «Авангарда»: «Нефтехимик» реализовал только одно большинство – большой минус. Игра из-за этого ломается, хоккеисты переигрывают»
сегодня, 16:39
ФХР и «Росгосстрах Жизнь» стали партнерами, Третьяк прокомментировал: «Компания – чемпион своей отрасли. Забота о подрастающем поколении – благородное дело»
сегодня, 16:13
«Лада» подписала контракт с Грэйоваком. У форварда 36 очков в 67 матчах за «Куньлунь» в прошлом сезоне
сегодня, 15:58
Форвард «Салавата» Броссо не сыграет с «Локомотивом». Он дисквалифицирован за драку с Дарьиным в матче с «Адмиралом»
сегодня, 13:41Видео
Тренер вратарей «Айлендерс» Наумов: «Цифры Сорокина немного не отражают качество игры – рисунок зрелый, показывает хороший хоккей. Есть шероховатости, над ними работаем»
сегодня, 13:10
Билялетдинов контактирует с Гатиятулиным – он участвовал в разборах и в спорах по тактическим решениям. Экс-тренер «Ак Барса» помог с настройкой игры в обороне («Бизнес Online»)
сегодня, 12:45