8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
В КХЛ рекордная посещаемость за 2 стартовых месяца регулярного сезона.
Как сообщает пресс-служба лиги, средняя посещаемость матчей FONBET КХЛ за 2 стартовых месяца регулярного сезона составила 8 137 зрителей. Это рекордный показатель.
Кроме того, заполняемость арен составила 80%, что также является лучшим результатом в истории лиги за 2 первых месяца.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
