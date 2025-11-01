8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги

В КХЛ рекордная посещаемость за 2 стартовых месяца регулярного сезона.

Как сообщает пресс-служба лиги, средняя посещаемость матчей FONBET КХЛ за 2 стартовых месяца регулярного сезона составила 8 137 зрителей. Это рекордный показатель.

Кроме того, заполняемость арен составила 80%, что также является лучшим результатом в истории лиги за 2 первых месяца.