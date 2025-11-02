«Сочи» заменил Самсонова в 3-м периоде при 3:1 в дебютном матче вратаря, «Спартак» забил Щетилину через 2,5 минуты

«Сочи» заменил вратаря Илью Самсонова при счете 3:1 и пропустил гол.

«Сочи» принимает «Спартак» (4:2 , третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

После второго периода «южане» заменили вратаря Илью Самсонова, который проводил первый матч за клуб. При этом после 2 периодов «Сочи » вел в счете 3:1.

На третий период место в воротах занял Алексей Щетилин . Через 2,5 минуты форвард «Спартака » Нэйтан Тодд забросил шайбу, сделав счет 2:3. Затем на 50-й Уилл Биттен увеличил преимущество «Сочи» – 4:2.