«Сочи» заменил Самсонова в 3-м периоде при 3:1 в дебютном матче вратаря, «Спартак» забил Щетилину через 2,5 минуты
«Сочи» заменил вратаря Илью Самсонова при счете 3:1 и пропустил гол.
«Сочи» принимает «Спартак» (4:2, третий период) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
После второго периода «южане» заменили вратаря Илью Самсонова, который проводил первый матч за клуб. При этом после 2 периодов «Сочи» вел в счете 3:1.
На третий период место в воротах занял Алексей Щетилин. Через 2,5 минуты форвард «Спартака» Нэйтан Тодд забросил шайбу, сделав счет 2:3. Затем на 50-й Уилл Биттен увеличил преимущество «Сочи» – 4:2.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
