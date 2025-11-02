Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»

Леонид Тамбиев о 2:3 с «Амуром»: Сердце бьется, но поражения угнетают.

«Адмирал» уступил «Амуру» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Главный тренер Леонид Тамбиев прокомментировал седьмое подряд поражение команды из Владивостока.

– Чего не хватило для победы?

– Уверенность пропала у ребят, поражения угнетают. Сегодня хотели, сражались. Это сложный момент, нужно его пережить и перебороть вместе. Начиная от вратаря, заканчивая тренерским штабом.

– Что скажете о физической форме?

– Не скажу, что мы просаживаемся, практически все игроки неплохо готовы. Команда играет, сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести команду из этого состояния.

– Что сломалось в обороне?

– Игроки сломались, выпали два ведущих защитника, это сложно. Понимаю, что незаменимых нет, но замены им сложно найти.

– Вратарская линия – проблема?

– Не хочу это комментировать, это сложная тема.

– Почему отсутствовал Гуска?

– Пусть будет ротация, решили, что должен сыграть свежий Шугаев, – сказал Тамбиев.