Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»
«Адмирал» уступил «Амуру» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Главный тренер Леонид Тамбиев прокомментировал седьмое подряд поражение команды из Владивостока.
– Чего не хватило для победы?
– Уверенность пропала у ребят, поражения угнетают. Сегодня хотели, сражались. Это сложный момент, нужно его пережить и перебороть вместе. Начиная от вратаря, заканчивая тренерским штабом.
– Что скажете о физической форме?
– Не скажу, что мы просаживаемся, практически все игроки неплохо готовы. Команда играет, сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести команду из этого состояния.
– Что сломалось в обороне?
– Игроки сломались, выпали два ведущих защитника, это сложно. Понимаю, что незаменимых нет, но замены им сложно найти.
– Вратарская линия – проблема?
– Не хочу это комментировать, это сложная тема.
– Почему отсутствовал Гуска?
– Пусть будет ротация, решили, что должен сыграть свежий Шугаев, – сказал Тамбиев.