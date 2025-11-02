«Амур» прервал серию из 5 поражений, победив «Адмирал» – 3:2. Клуб из Владивостока проиграл 7 матчей подряд
«Амур» победил «Адмирал» в матче КХЛ.
Игра FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Адмиралом» проходила в Хабаровске и завершилась победой хозяев – 3:2. Решающий гол на 57-й минуте забил Илья Талалуев.
«Амур» прервал серию из пяти поражений подряд. Команда идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 19 очков за 21 игру.
«Адмирал» уступил в седьмой раз подряд. Клуб из Владивостока занимает десятую строчку на Востоке, имея в активе 16 очков после 19 матчей.
5 ноября хабаровчане дома сыграют с «Авангардом», «Адмирал» в тот же день примет «Металлург».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
