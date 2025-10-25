  • Спортс
2

Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах в регулярках НХЛ (336)

Александр Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах.

Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1). 

Гол стал для 40-летнего россиянина 2-м в сезоне, 899-м за карьеру в рамках регулярок (обновляет рекорд НХЛ) и 137-м победным (также обновляет рекорд). 

336 шайб из 899 (37,3%) Овечкин забросил в третьих периодах. По этому показателю он повторил рекорд Уэйна Гретцки и делит с ним 1-е место в истории лиги. 

