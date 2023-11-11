У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру
Александр Овечкин забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ.
Это худший результат капитана «Вашингтона» на таком стартовом отрезке за карьеру в лиге.
Сегодня 38-летний россиянин остался без голов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:2). Серия без заброшенных шайб достигла 6 игр.
Ранее худшим результатом после 12 матчей на старте были 3 шайбы в сезоне-2008/09 (в итоге – 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»).
Лучший результат – 13 шайб в сезоне-2009/10 (в итоге – 50 голов в 72 играх).
Овечкин занимает 2-е место по голам в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Овечкин против «Нью-Джерси»: 6-й матч подряд без голов, передача, 3 броска, 3 хита. У него 2+7 в 12 играх
Он очень тяжелый. Впрочем он всегда был тяжеловатым, но его спасал бросок.
Теперь он как -будто с двумя 16 кг гирями а ногах. Да еще и команда в целом слабая. Уилсон, Строум, Кузнецов, Милано, Манта
И даже не представляю кого можно выменять с учётомосвободившихся денег от Бекстрема, чтобы помочь Овечкину. Некого просто предложить взамен
Он играет в команде больше всех. по 20+ мин за игру и по 5+ в большинстве. и 2 шайбы одна из которых в пустые.
Так что да- полная безнадега с таким бомбардиром.