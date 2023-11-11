У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру

Александр Овечкин забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ.

Это худший результат капитана « » на таком стартовом отрезке за карьеру в лиге.

Сегодня 38-летний россиянин остался без голов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:2). Серия без заброшенных шайб достигла 6 игр.

Ранее худшим результатом после 12 матчей на старте были 3 шайбы в сезоне-2008/09 (в итоге – 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»).

Лучший результат – 13 шайб в сезоне-2009/10 (в итоге – 50 голов в 72 играх).

занимает 2-е место по голам в истории (824), уступая лишь (894).

Овечкин против «Нью-Джерси»: 6-й матч подряд без голов, передача, 3 броска, 3 хита. У него 2+7 в 12 играх