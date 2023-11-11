У Овечкина 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ. Это его худший результат на таком отрезке за карьеру

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 2 шайбы в 12 играх на старте сезона НХЛ.

Это худший результат капитана «Вашингтона» на таком стартовом отрезке за карьеру в лиге. 

Сегодня 38-летний россиянин остался без голов в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (4:2). Серия без заброшенных шайб достигла 6 игр. 

Ранее худшим результатом после 12 матчей на старте были 3 шайбы в сезоне-2008/09 (в итоге – 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»). 

Лучший результат – 13 шайб в сезоне-2009/10 (в итоге – 50 голов в 72 играх). 

Овечкин занимает 2-е место по голам в истории НХЛ (824), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Овечкин против «Нью-Джерси»: 6-й матч подряд без голов, передача, 3 броска, 3 хита. У него 2+7 в 12 играх

24 комментария

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Сергей Кильцов
Трудно прогнозировать такие вещи, просто верю и надеюсь, что у Сани попрет. Очки же есть, должны и голы пойти.
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Мікалай Ланец
Ответ Сергей Кильцов
Трудно прогнозировать такие вещи, просто верю и надеюсь, что у Сани попрет. Очки же есть, должны и голы пойти.
Никуда его не попрёт. Все кто смотрит его игры , а не стату после матчей, всё понимают. Там полная безнадёга.
Он очень тяжелый. Впрочем он всегда был тяжеловатым, но его спасал бросок.
Теперь он как -будто с двумя 16 кг гирями а ногах. Да еще и команда в целом слабая. Уилсон, Строум, Кузнецов, Милано, Манта
И даже не представляю кого можно выменять с учётомосвободившихся денег от Бекстрема, чтобы помочь Овечкину. Некого просто предложить взамен
+14
-6
+8
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lightrip
1 шайба отделяет «коньки на гвоздь» от «графика на Ришар»
+5
-1
+4
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Мікалай Ланец
Ответ Bartez1986
Полная безнадёга у лучшего бомбардира команды?
Да. Вашингтон вторая с конца по забитым- 28 шайб, вторая с конца по проценту реализации большинства. Хуже только у безнадежных акул.

Он играет в команде больше всех. по 20+ мин за игру и по 5+ в большинстве. и 2 шайбы одна из которых в пустые.
Так что да- полная безнадега с таким бомбардиром.
+4
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Как дела на заводе
Гретцки может спать спокойно и не волноваться за рекорд))
+6
-3
+3
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Vanek1411
Ответ lightrip
1 шайба отделяет «коньки на гвоздь» от «графика на Ришар»
1 шайба и 15 лет.
+2
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+2
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Grads
Возраст дает о себе знать, никуда от этого не денешься.
+1
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Свидетель со стороны жениха
Конечная похоже
+3
-3
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Марат Адилов
грустно все это
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Dr. J 24
Пора заканчивать, как Бекстрем.
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TR31HK
Бэкса освободили от мучений, начала оживать команда, Оши пока ещё мается, прикованный, если ещё его освободят, столичные могут побарахтаться более перспективно, а там может и забивать начнёт Ови
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Bartez1986
Ответ Мікалай Ланец
Никуда его не попрёт. Все кто смотрит его игры , а не стату после матчей, всё понимают. Там полная безнадёга. Он очень тяжелый. Впрочем он всегда был тяжеловатым, но его спасал бросок. Теперь он как -будто с двумя 16 кг гирями а ногах. Да еще и команда в целом слабая. Уилсон, Строум, Кузнецов, Милано, Манта И даже не представляю кого можно выменять с учётомосвободившихся денег от Бекстрема, чтобы помочь Овечкину. Некого просто предложить взамен
Полная безнадёга у лучшего бомбардира команды?
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Real_v_dushe
Ответ Сергей Кильцов
Трудно прогнозировать такие вещи, просто верю и надеюсь, что у Сани попрет. Очки же есть, должны и голы пойти.
Забивака - это не Ягр, который мог за счёт понимания игры и в 40+ быть эффективным игроком в сильнейшей лиге. Проблемы Овечкина в том, что он всегда брал своё за счёт тупой физики с броском. Сейчас физики нет и бросок тоже ушёл вслед за физикой. Это гигантский провал, меньше в лиге, чем Вашингтон, забрасывает только мертвейший Сан-Хосе.
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Dr. J 24
Ответ Авл Агерий
Такими темпами ему ещё 5 лет надо для побития рекорда.
через 3 года он просто закончится и даже 1 шайбу не сможет забить. С каждым годом будет хуже.
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Dr. J 24
Ответ Сергей
Хозяева вшей теперь и не знают, что с ним делать, играть уже лучше то точно не будет, а бобосы немаленькие платить ещё долго.
Выкупят скоро
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Bambus
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Ответ Grads
Возраст дает о себе знать, никуда от этого не денешься.
Как говорил кролик из мультфильма кажется кто-то слишком много ест)
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