У Овечкина 2 шайбы в 11 играх на старте сезона НХЛ. Это повторение личного антирекорда на таком отрезке

Александр Овечкин забил 2 гола в 11 матчах на старте сезона, повторив антирекорд.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (1:3).

На счету 40-летнего россиянина 7 (2+5) очков в 11 играх.

Рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярках, который проводит 21-й сезон в лиге, повторил личный антирекорд по числу заброшенных шайб на таком отрезке.

Ранее он забрасывал по 2 шайбы в 11 играх на старте дважды (сезон-2008/09, в итоге – 56 голов в 79 играх, «Морис Ришар Трофи»; сезон-2023/24 – в итоге 31 шайба в 79 играх).

