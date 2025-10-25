Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в ворота «Коламбуса» (28). Он сравнялся с Шарпом и Патриком Кэйном
Александр Овечкин забил 28-й гол в карьере в ворота «Коламбуса», повторив рекорд.
Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (5:1).
Гол стал для 40-летнего россиянина 2-м в сезоне, 899-м за карьеру в рамках регулярок (обновляет рекорд НХЛ) и 137-м победным (также обновляет рекорд).
28 шайб из 899 были заброшены Александром в ворота «Коламбуса» (в 51 игре). По данному показателю он повторил рекорд лиги, сравнявшись с форвардами Патриком Шарпом (28 в 51) и Патриком Кэйном («Детройт», 28 в 64).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости