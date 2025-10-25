  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в ворота «Коламбуса» (28). Он сравнялся с Шарпом и Патриком Кэйном
2

Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу голов в ворота «Коламбуса» (28). Он сравнялся с Шарпом и Патриком Кэйном

Александр Овечкин забил 28-й гол в карьере в ворота «Коламбуса», повторив рекорд.

Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Блю Джекетс» (5:1). 

Гол стал для 40-летнего россиянина 2-м в сезоне, 899-м за карьеру в рамках регулярок (обновляет рекорд НХЛ) и 137-м победным (также обновляет рекорд). 

28 шайб из 899 были заброшены Александром в ворота «Коламбуса» (в 51 игре). По данному показателю он повторил рекорд лиги, сравнявшись с форвардами Патриком Шарпом (28 в 51) и Патриком Кэйном («Детройт», 28 в 64). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoКоламбус
logoПатрик Кэйн
logoВашингтон
рейтинги
рекорды
logoПатрик Шарп
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ларионов о хет-трике Короткого: «Не превозносите его слишком высоко, Мотя пока еще не готов. Я ему это говорил два месяца назад, когда он был наказан за нарушение режима»
11 минут назад
Овечкин забил 976-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки – 40 шайб
сегодня, 01:11Видео
Карандин считает эпизод с Дроновым ошибкой арбитров: «Так и не понял, что лайнсмен делал в центре площадки. Игрок шел на шайбу, а получил баскетбольный заслон от судьи»
сегодня, 05:25Видео
КХЛ. «Сибирь» примет «Трактор», «Салават» в гостях у «Нефтехимика», «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом»
сегодня, 05:10
Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах в регулярках НХЛ (336)
сегодня, 04:46
«Калгари» проиграл 8 матчей подряд после победы в 1-й игре сезона. Команда Хаски занимает последнее место в общей таблице НХЛ
сегодня, 04:22
Наместников забросил 3-ю шайбу в сезоне – в пустые ворота «Калгари». У него 4 очка в 8 играх
сегодня, 03:34Видео
«Нью-Джерси» одержал 7 побед подряд и возглавил общую таблицу НХЛ. Это 7-й случай в истории лиги, когда такая серия следует после поражения в 1-й игре
сегодня, 03:22
НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Коламбусу», «Нью-Джерси» обыграл «Сан-Хосе», «Торонто» уступил «Баффало»
сегодня, 03:00
Овечкин забил 2-й гол в сезоне, набрав 1+1 в матче с «Коламбусом». У него 7 очков в 8 играх
сегодня, 01:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Карбери о 5:1 с «Коламбусом»: «Мы украли 2 очка. Томпсон сыграл фантастически и помог нам удержаться на плаву в первые 40 минут. Гол Овечкина стал решающим моментом»
23 минуты назад
Форвард «Юты» Керфут выбыл на 8-10 недель из-за травмы мышц кора. Игрок перенес операцию
50 минут назад
Матч звезд НХЛ-2027 пройдет на арене «Айлендерс». Он станет первым за 3 года – в 2025-м мероприятие отменили из-за Турнира четырех наций, в 2026-м его не будет из-за Олимпиады
сегодня, 05:40
Хэмилтон с 2+1, Самуэльссон с дублем и Томпсон с 34 сэйвами в матче с «Коламбусом» – звезды дня в НХЛ
сегодня, 04:34
Чибриков остался без очков в первых 4 играх в сезоне НХЛ. В прошлом сезоне у него было 2+1 в 4 матчах за «Виннипег»
сегодня, 03:58
«Вегас» подписал контракт с Хартом на 2 года с кэпхитом 2 млн долларов. Вратарь, признанный невиновным по делу о сексуальном насилии, сможет играть с 1 декабря
сегодня, 03:46
Аскаров отразил 26 из 28 бросков «Нью-Джерси» и стал 3-й звездой матча. У него 4 поражения в 4 играх в сезоне при 85,6% сэйвов и КН 4,82
сегодня, 03:10
Воронков набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Вашингтона». У форвард «Коламбуса» 3+4 в 7 играх
сегодня, 01:40
Галлан об 1:2 с Минском: «Шанхаю» нужно добавлять в буллитах. Если говорить позитивно, в 17 матчах мы лишь трижды уступили в основное время»
сегодня, 01:26
Квартальнов о 2:1 с «Шанхаем»: «Тяжелая игра, мы встречались с хорошей командой. Довольны победой, единственное – большинство чуть не пошло»
вчера, 20:57