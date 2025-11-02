Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх

Александр Овечкин продлил серию без очков до 4 матчей.

Капитан «Вашингтона » не отметился результативными действиями в игре чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:4 Б).

В послематчевой серии россиянин не реализовал буллит.

Сегодня за 19:15 (6:43 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».

В 12 играх сезона на счету форварда 7 (2+5) очков.