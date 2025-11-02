Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх
Александр Овечкин продлил серию без очков до 4 матчей.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 Б).
В послематчевой серии россиянин не реализовал буллит.
Сегодня за 19:15 (6:43 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».
В 12 играх сезона на счету форварда 7 (2+5) очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
