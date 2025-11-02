  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх
3

Овечкин без очков в 4-й игре подряд – не забил послематчевый буллит «Баффало». У него 2+5 в 12 играх

Александр Овечкин продлил серию без очков до 4 матчей.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:4 Б).

В послематчевой серии россиянин не реализовал буллит.

Сегодня за 19:15 (6:43 – в большинстве) у Овечкина 3 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «минус 1».

В 12 играх сезона на счету форварда 7 (2+5) очков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoБаффало
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
вчера, 19:34
У Овечкина 2 шайбы в 11 играх на старте сезона НХЛ. Это повторение личного антирекорда на таком отрезке
вчера, 05:15
Овечкин без очков 3 матча подряд: 2 броска, «минус 3» против «Айлендерс». У него 2+5 в 11 играх
вчера, 01:44
Главные новости
Тарасенко набрал 1+2 в матче с «Ванкувером», став 3-й звездой. У него 8 очков в 13 играх
10 минут назадВидео
НХЛ. «Бостон» одолел «Каролину», «Питтсбург» уступил «Виннипегу», «Флорида» победила «Даллас», «Вашингтон» проиграл «Баффало» по буллитам
41 минуту назадLive
Аскаров – 1-я звезда матча с «Колорадо»: 36 сэйвов из 38. Победа – 2-я в сезоне
сегодня, 01:41
Малкин отдал голевой пас на Кросби в матче с «Виннипегом». У российского форварда «Питтсбурга» 3+15 в 13 матчах и 1-е место в НХЛ по ассистам
вчера, 21:50
Никитин о 2:3 от «Динамо»: «ЦСКА надо быть сильнее. Создаем коллектив, не все это могут пройти, поэтому такие мучения. Основная масса ребят сражается»
вчера, 20:29
Кудашов о 3:2 с ЦСКА: «Равная, качественная игра. «Динамо» повезло с голом в концовке. Был план на 13 форвардов, но Мамин заявил, что готов на 100%»
вчера, 19:57
Никишин забил 2-й гол в сезоне – в ворота «Бостона». У защитника «Каролины» 6 очков и «плюс 10» в 11 матчах сезона
вчера, 19:44
Овечкин сыграл против 32% всех игроков в истории НХЛ – 2 736 из 8 687. У Леброна – 35% за 22 сезона в НБА, у Тома Брэди в НФЛ – 21% в 23
вчера, 19:34
Галлан о 6:3 с «Северсталью»: «Шанхай» победил сильного соперника, сегодня наш вечер. Мы стали играть в хороший хоккей после серии неудач»
вчера, 19:12
«Динамо» выиграло 4 матча подряд с общим счетом 16:3, сегодня – 3:2 с ЦСКА. Команда Кудашова дважды встретится со СКА на следующей неделе
вчера, 19:00
Ко всем новостям
Последние новости
Ничушкин сделал передачу в матче с «Сан-Хосе». У него 5+4 в 13 играх
сегодня, 01:29
Бобровский выиграл 6-й матч в сезоне, отбив 19 из 22 бросков «Далласа» и став 2-й звездой
сегодня, 01:16
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Кудашов о качестве льда после «Золотого Граммофона» на «ВТБ-Арене»: «Люди получили удовольствие от концерта. Очень тяжело играть, ребята бегут, а под ними проваливается лед»
вчера, 20:55
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 20:50Тесты и игры
Наместников забил в 3-м матче подряд – «Питтсбургу». У форварда «Виннипега» 6+1 в 12 играх
вчера, 20:48
Свечников остался без очков в матче с «Бостоном». Ранее форвард «Каролины» забил «Вегасу» и «Айлендерс», у него 2+1 в 11 играх
вчера, 20:16
«Салават» заплатит 10 млн рублей Коновалову до конца сезона и 6 млн, если вратаря отправят в ВХЛ («Матч ТВ»)
вчера, 18:09
Щитов об отставке Крикунова: «Поможет «Сочи» как консультант. Будет меньше летать, побережет здоровье. Не будем говорить, что сезон уже потерян, но выйти в плей-офф будет тяжело»
вчера, 18:00
Гомоляко о Самсонове в «Сочи»: «Вратарь уровня НХЛ. Илья может вернуться туда или в «Металлург», ведь аренда Набокова из «Колорадо» истечет и он уедет»
вчера, 17:29