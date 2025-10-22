  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Третьяк о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить, но они не такие яркие»
0

Третьяк о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить, но они не такие яркие»

Владислав Третьяк считает, что рекорд Александра Овечкина ничем не перекрыть.

В апреле этого года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент у 40-летнего нападающего 898 шайб против 894 у канадца. 

«Каждый рекорд – это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки.

По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть.

Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле», – сказал президент ФХР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
logoНХЛ
ТАСС
рекорды
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoВладислав Третьяк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Миранчук о рекорде Овечкина в НХЛ: «С Сашей не виделся, но шумело в США везде. Люди там спортивные, спрашивали меня о нем. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны»
19 сентября, 07:45
Быков о Гретцки: «Отношение к Овечкину и его рекорду говорит о его величии и уме. Уэйну нравилась манера игры советской сборной»
1024 июля, 16:19
Овечкин поучаствовал в установлении рекорда России по приготовлению стейков. Капитан «Вашингтона» нанес число 895 на рекордный кусок индейки
623 июля, 17:29
Шестеркин о реакции на рекорд Овечкина в США: «Все на ушах стояли – как и в России. Люди, хоть немного соприкасавшиеся с хоккеем, знали об этом. Дай бог, чтобы Саша добрался до тысячи»
29 июля, 06:52
Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал»
97 июля, 07:10
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Минск в гостях у «Лады», «Ак Барс» примет «Локомотив», СКА против ЦСКА, «Сочи» сыграет с «Торпедо»
368 минут назад
Быков о ЦСКА: «Бессмысленно требовать от Никитина моментальных результатов. Строительство коллектива – процесс долгий и трудоемкий»
10 минут назад
Каюмов о «Локомотиве» при Хартли: «Глобально ничего не изменилось. Может быть, какие-то детали другие, но общая картина примерно та же. И это хорошо, все быстро адаптировались»
21 минуту назад
18-летний Шефер набрал очки в 6-м матче подряд со старта карьеры в НХЛ – 1+1 с «Сан-Хосе». Первый номер драфта-2025 повторил рекорд лиги для защитников
23сегодня, 05:55
Бардаков набрал 1-е очко в НХЛ – за передачу в матче с «Ютой». У форварда «Колорадо» 2 хита и 25% на точке за 05:57
2сегодня, 05:35Видео
Сергачев набрал 1+2 в матче с «Колорадо» и стал 2-й звездой. Защитник «Юты» прервал серию из 6 игр без очков со старта сезона
2сегодня, 05:22Видео
НХЛ. «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Флорида» одолела «Бостон», «Коламбус» забил 5 голов «Далласу», «Юта» обыграла «Колорадо»
159сегодня, 05:05
Кросби забил 700 голов в НХЛ с учетом плей-офф – 17-й результат в истории. По очкам в этом зачете (1896) он вышел на чистое 7-е место, обогнав Лемье
27сегодня, 04:40
Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – в 7-м матче. «Эдмонтон» победил «Оттаву» (3:2 ОТ), прервав серию поражений из 3 игр
11сегодня, 03:55Видео
Маршанд набрал 0+2 в 1-м матче на арене «Бостона» после ухода из клуба. Болельщики «Брюинс» устроили форварду «Флориды» овацию
13сегодня, 03:40Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо о переходе в «Салават»: «Главное впечатление – болельщики, за которых теперь играю. Очень приятно было ощущать их поддержку на протяжении всего матча с «Трактором»
29 минут назад
Ник Меркли об НХЛ: «Самый популярный русский после Овечкина – Капризов. За его игрой, скиллами приятно наблюдать»
42 минуты назад
Дитц о Квартальнове: «Понимаем, что он хочет видеть. Требовательность – это нормально. Когда мы выполняем все, что должны, результат виден»
56 минут назад
Кросби о том, что побил рекорд Лемье по очкам за «Питтсбург» с учетом плей-офф: «Я провел на 500 игр больше. Марио и его семья очень много для меня сделали, я дорожу этими отношениями»
сегодня, 07:58
Пашков о «Локомотиве»: «Ожидал, что осенью будут разброд и шатания – пока ничего подобного. Агрессивный стиль Хартли неплохо подходит ярославской школе»
1сегодня, 07:30
Летанг – 5-й игрок в истории «Питтсбурга» с 600+ ассистами в регулярках. Среди защитников в истории НХЛ – 20-й
3сегодня, 07:15
Самолет «Северстали» не смог приземлиться в Омске из-за тумана. Борт с командой отправили в Тюмень, матч с «Авангардом» – завтра («Вброс по борту»)
3сегодня, 06:58
Лайпсик станет игроком «Нефтехимика», стороны договорились о контракте (Metaratings)
2сегодня, 06:46
Кросби с 1896-м очком с учетом плей-офф и рекордом «Питтсбурга», Джек Хьюз с хет-триком и Шефер с 1+1 – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 06:34
«Калгари» отправил Мироманова в АХЛ. Защитника с кэпхитом 1,25 млн долларов никто не забрал с драфта отказов
сегодня, 06:22