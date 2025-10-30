Ковальчук о Демидове: «Правильно сделал, что остался в Монреале на лето. Иван всегда открыт и харизматичен, играет с улыбкой – там это очень приветствуется»

Илья Ковальчук оценил старт карьеры Ивана Демидова в НХЛ.

19-летний форвард «Монреаля » набрал 9 (2+7) очков за 11 матчей в текущем регулярном чемпионате.

– В прошлом сезоне за СКА играл Иван Демидов, который сейчас лидирует среди лучших бомбардиров-новичков НХЛ. Что вы скажете о его первых шагах в «Монреале»?

– Во-первых, очень круто, что он играет на большом рынке. «Канадиенс» входили еще в «Оригинальную шестерку», это самый титулованный клуб лиги. Я провел там небольшой период в своей карьере и понял, что на самом деле хоккей в Монреале – это религия.

Когда Иван туда уезжал, мы с ним общались. И я сказал, что это его команда. Потому что Демидов всегда играет с улыбкой на лице, он всегда открыт и харизматичен. А в Монреале это очень приветствуется.

А то, как он начал сезон – сначала не мог долго забить, потом забил… Демидов может прибавлять, сто процентов. Сейчас почивать на лаврах точно не надо. Гоняться за титулом лучшего бомбардира – это хорошо, но не главная цель.

Надо провести первые матчи нового сезона, и с каждой игрой прибавлять. Завоевывать лидерские позиции в команде. Выступать в большинстве. Как можно больше времени надо проводить на льду. Это самое важное.

Я думаю, что у Демидова есть все качества для того, чтобы стать классным спортсменом. Но он в самом начале своего пути. Иван правильно сделал, что остался на все лето в Монреале.

Он подучил язык, привык к атмосфере, близко подружился с ребятами, с которыми играет сейчас. Это будет Демидову только на руку, – сказал бывший форвард «Монреаля» Илья Ковальчук .

Тренер «Монреаля» высоко оценил игру Демидова в большинстве: «Он внимателен и продолжает совершенствоваться»