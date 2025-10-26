Демидов забил победный гол и сделал 2 передачи в матче с «Ванкувером». У форварда «Монреаля» 2+7 в 10 играх

Иван Демидов забил победный гол и сделал 2 голевые передачи в игре с «Ванкувером» (4:3).

Форвард «Монреаля » забросил шайбу на 52-й минуте, набрав 9-е (2+7) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 10 матчей.

Сегодня за 13:47 (4:07 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».