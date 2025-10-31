Броссо набросился на Дарьина из-за его контакта с Вязовым за воротами. Форвард «Салавата» получил 17 минут штрафа

Девин Броссо получил 17 минут штрафа в матче с «Адмиралом».

«Салават Юлаев » принимает «Адмирал » (3:0, второй перерыв) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

На первой минуте второго периода нападающий дальневосточников Александр Дарьин за воротами задел голкипера уфимцев Семена Вязового, после чего вратарь упал на лед.

Форвард «Салавата Юлаева» Девин Броссо сразу поехал в сторону Дарьина и набросился на соперника, заступившись за вратаря.

В результате Броссо получил 17 минут штрафа в общей сложности: 2 минуты как зачинщик драки, 5 минут – за драку и 10 минут – дисциплинарный штраф.

Дарьин получил только две минуты за подножку.