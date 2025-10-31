Броссо набросился на Дарьина из-за его контакта с Вязовым за воротами. Форвард «Салавата» получил 17 минут штрафа
Девин Броссо получил 17 минут штрафа в матче с «Адмиралом».
«Салават Юлаев» принимает «Адмирал» (3:0, второй перерыв) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
На первой минуте второго периода нападающий дальневосточников Александр Дарьин за воротами задел голкипера уфимцев Семена Вязового, после чего вратарь упал на лед.
Форвард «Салавата Юлаева» Девин Броссо сразу поехал в сторону Дарьина и набросился на соперника, заступившись за вратаря.
В результате Броссо получил 17 минут штрафа в общей сложности: 2 минуты как зачинщик драки, 5 минут – за драку и 10 минут – дисциплинарный штраф.
Дарьин получил только две минуты за подножку.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
