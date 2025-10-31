Вратарь «Салавата» Вязовой отбил 39 бросков «Адмирала», сделав 1-й шатаут в сезоне КХЛ. «Сиэтл» выбрал голкипера в 6-м раунде драфта НХЛ

Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в этом сезоне КХЛ.

Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в этом сезоне КХЛ.

«Салават » обыграл «Адмирал » (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

22-летний голкипер уфимской команды сделал первый шатаут в нынешнем сезоне, отразив все 39 бросков соперника.

В первом периоде голкипер отбил 6 бросков, во втором – 11, в третьем – 22.

Подробную статистику вратаря, который задрафтован «Сиэтлом » (163-й номер, 6-й раунд драфта-2021), можно изучить по ссылке .

Контракт вратаря и «Салавата Юлаева» рассчитан до 2027 года.