Вратарь «Салавата» Вязовой отбил 39 бросков «Адмирала», сделав 1-й шатаут в сезоне КХЛ. «Сиэтл» выбрал голкипера в 6-м раунде драфта НХЛ
Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в этом сезоне КХЛ.
Вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой сыграл на ноль впервые в этом сезоне КХЛ.
«Салават» обыграл «Адмирал» (5:0) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летний голкипер уфимской команды сделал первый шатаут в нынешнем сезоне, отразив все 39 бросков соперника.
В первом периоде голкипер отбил 6 бросков, во втором – 11, в третьем – 22.
Подробную статистику вратаря, который задрафтован «Сиэтлом» (163-й номер, 6-й раунд драфта-2021), можно изучить по ссылке.
Контракт вратаря и «Салавата Юлаева» рассчитан до 2027 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости