Маккегг получит 30 млн рублей от «Шанхая» за сезон (Metaratings)
Грег Маккегг заработает 30 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.
Ранее 33-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом до 31 мая 2026 года.
По информации журналиста Metaratings, Маккегг получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.
По ходу карьеры форвард провел 251 матч в НХЛ и набрал 41 (23+18) очко. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы колена.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
