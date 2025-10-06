Маккегг получит 30 млн рублей от «Шанхая» за сезон (Metaratings)

Грег Маккегг заработает 30 млн рублей в «Шанхае» за этот сезон.

Ранее 33-летний нападающий подписал контракт с китайским клубом до 31 мая 2026 года.

По информации журналиста Metaratings, Маккегг получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.

По ходу карьеры форвард провел 251 матч в НХЛ и набрал 41 (23+18) очко. Прошлый сезон он пропустил из-за травмы колена.