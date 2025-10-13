  • Спортс
Сомерби об усилении «Шанхая»: «Руководство награждает нас за хороший старт сезона. С таким составом можно достигнуть многого, важно иметь конкуренцию»

Дойл Сомерби высказался о последних приобретениях «Шанхая».

Ранее китайский клуб подписал форвардов Грега Маккегга и Кевина Лабанка, имеющих опыт выступлений в НХЛ.

«Хорошо, когда состав пополняется новыми игроками. Это помогает атмосфере в раздевалке. Никогда не бывает слишком много хороших игроков. Этим руководство награждает нас за хороший старт сезона.

С таким составом мы можем надеяться на хороший результат в регулярном чемпионате и плей-офф. Пока что рано судить, но с таким составом можно достигнуть многого.

Важно иметь большую конкуренцию в составе, а особенно в такой сильной Западной конференции. С такими соперниками тяжело добывать очки, поэтому хорошо, когда формируется сильный состав», – сказал защитник «Дрэгонс».

«Шанхай» набрал 18 очков в 13 играх и занимает 3-е место в таблице Западной конференции. 

